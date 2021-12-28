В Баку обсудили вопросы подготовки к V Международному форуму этноспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов встретился с представителями Всемирной конфедерации этноспорта, находящимися с визитом в Баку. Стороны обсудили вопросы подготовки к V Международному форуму этноспорта, который пройдет в Баку в 2022 году, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

«Поприветствовав членов делегации - генсека всемирной конфедерации Халима Аксу, директора по корпоративным связям Левента Акыджи и директора по мероприятиям Салиха Аксу, министр проинформировал их о работах, проводимых в Азербайджане в сфере спортивной политики. На встрече в основном обсуждались вопросы подготовки к V Международному форуму этноспорта, который пройдет в Баку в 2022 году. Поблагодарив министра за теплую встречу, Халим Аксу выразил уверенность в том, что Азербайджан проведет этот форум на высоком уровне, так же как и другие международные мероприятия», - говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)