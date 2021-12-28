Стихи Лейлы Алиевой опубликованы на болгарском литературном портале

БАКУ/Trend/ - Популярный болгарский литературный портал «meridian27.com» и официальная страница Всемирной лиги болгарских писателей в Facebook в рамках проекта «Азербайджанская литература в международном виртуальном пространстве» (ADTM) приступили к распространению стихов молодой, талантливой азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой «Почему вдруг плохо?», «Ты словно огонь», переведенных на болгарский язык.

Как сообщили Trend в Государственном центре перевода, автором переводов на болгарский язык стихов, представленных вместе с информацией о творчестве поэтессы, является известный болгарский поэт Дмитр Христов.

Отметим, что портал «meridian27.com», который с 2002 года функционирует как электронный журнал книжного издательства «Libra Skorp», а также страница Всемирной лиги болгарских писателей в Facebook регулярно освещают ведущие образцы мировой литературы.