Ульви Мехтиев встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В Азербайджане в рамках программы конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) продолжаются встречи с победителями конкурса. Так, с победителем конкурса Семралом Алиевым встретился председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend.

На встрече Мехтиев рассказал о пользе конкурса для страны и выразил желание присоединиться к сотрудникам ASAN xidmət и в следующем конкурсе. Он также отметил, что в рамках программы наставничества предусмотрена реализация интересных проектов.

Сотрудник Госагентства, победитель конкурса Семрал Алиев выразил заинтересованность в приобретении опыта в управлении, работая совместно с наставником в сфере государственных услуг.

В руководящий состав конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр финансов Самир Шарифов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, омбудсмен Сабина Алиева, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, председатель правления "Kapital bank" Ровшан Аллахвердиев, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент компании bp по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (ITV) Балакиши Гасымов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Согласно условиям конкурса, победители в течение одного года будут проходить практику в рамках программы наставничества.

Конкурс "Yüksəliş" (Восхождение) охватывает граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющих двухлетний опыт управления, высшее образование. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный, полуфинали финал. На конкурс зарегистрировались 11 760 человек, 9 775 из которых были приняты.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)