С начала 2021 г. в минобороны Азербайджана поступило более 50 тыс. обращений от граждан

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в министерство обороны Азербайджана поступило свыше 50 тысяч обращений от граждан.

Об этом сказал в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

По его словам, 16 тысяч из них поступили на «горячую линию» министерства.

«Около 70 процентов обращений было полностью или частично удовлетворено, на 20 процентов даны ответы с соответствующими объяснениями, а остальные - направлены по назначению и приняты в производство», - сказал Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)