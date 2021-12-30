В Азербайджане в 2021 г. поступило рекордное число заявок на конкурс по трудоустройству учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году поступило рекордное количество заявок для участия в конкурсе по трудоустройству учителей - 62 242.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в отчете по итогам деятельности министерства образования Азербайджана в нынешнем году.
По данным отчета, в экзаменах в рамках конкурса, которые проводились в 12 экзаменационных центрах в течение 21 рабочего дня, приняли участие 46 930 человек.
Конкурс объявлен в целом по 12 154 вакансиям. По его итогам около 10 тысяч кандидатов трудоустроены, в том числе 3 794 - бессрочно, а 5 866 - на основе срочных трудовых договоров, говорится в отчете.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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