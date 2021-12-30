Парламент Азербайджана утвердил отмену визового режима с Катаром

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Катаром отменяется визовый режим для обладателей общегражданских паспортов.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 декабря был обсужден законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визовых требований обладателей общегражданских паспортов", сообщает в четверг Trend.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)