Парламент Азербайджана утвердил отмену визового режима с Катаром
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Катаром отменяется визовый режим для обладателей общегражданских паспортов.
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 декабря был обсужден законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визовых требований обладателей общегражданских паспортов", сообщает в четверг Trend.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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