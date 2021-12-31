В Баку меняется схема движения некоторых автобусных маршрутов
БАКУ /Trend/ - В целях празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в безопасных условиях движение автобусов на некоторых регулярных маршрутах также временно меняется в связи с ограничением движения на дорогах, пересекающихся с площадью "Азнефть", и в направлении Приморский бульвар - проспект Нефтчиляр.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Согласно информации, движение автобусов по маршрутам № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 59, 61, 65, 88, 125, 127, 175, 205, M3 и H1, будет организовано по улицам и проспектам, куда направляются другие транспортные средства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)