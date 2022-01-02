В Азербайджане выявлено еще 368 случаев заражения коронавирусом, вылечились 918 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 368 случаев заражения коронавирусом, 918 человек вылечились,10 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 617 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 601 069 человек вылечились, 8 375 - скончались, число активных больных составляет 8 235.
За последние сутки в стране проведено 6 435 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 876 764.
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