В Азербайджане выявлено еще 368 случаев заражения коронавирусом, вылечились 918 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 368 случаев заражения коронавирусом, 918 человек вылечились,10 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 617 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 601 069 человек вылечились, 8 375 - скончались, число активных больных составляет 8 235.

За последние сутки в стране проведено 6 435 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 876 764.