ГЭЦ Азербайджана проведет выпускной экзамен для учащихся профлицеев
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в январе и феврале 2022 года проведет различные экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
«27 февраля будет организован выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев. Экзамен по государственному языку (азербайджанский) для учащихся профлицеев с другим языком преподавания планируется провести 28 февраля», - говорится в сообщении ГЭЦ.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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