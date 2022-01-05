В Азербайджане предложили ввести новую школьную форму спортивного стиля (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут ввести новую школьную форму спортивного стиля.

С таким предложением выступила Бакинская текстильная фабрика, сказала в среду Trend директор предприятия Сакина Бабаева.

По ее словам, предложения уже направлены в Кабмин.

«Мы направили в правительство предложения, как будет выглядеть новая школьная форма. В средних школах уже давно используется классическая форма. Но в некоторых учебных заведениях предпочтение уже отдается школьной форме спортивного стиля. Классическая одежда все-таки стесняет детей. Стоимость школьной формы спортивного стиля может быть доступной для семей, и дети будут чувствовать себя в ней более свободно», - сказала Бабаева.

Директор предприятия считает целесообразным использование в новой школьной форме цветов азербайджанского флага.

«Отрадно, если в новой школьной форме будут использоваться голубой, красный и зеленый цвета. К примеру, в школьной форме для девочек можно использовать красный цвет. Думаю, мы не должны смотреть на школьную форму как на униформу», - сказала Бабаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)