В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В результате очередных контрольно - профилактических мероприятий сотрудники Физулинского РОП обнаружили на территории района оружие и боеприпасы на брошенных армянами военных позициях, сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отметим, что на позициях обнаружены два пулемета, два противотанковых управляемых ракетных комплекса типа "Фагот" и "Корнет", четыре гранаты, три обоймы к автомату, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Гюльнара Халилова создала коллекцию платков "Семь красавиц" в портретном жанре в честь 880-летия Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу