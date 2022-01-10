В Азербайджане выявлен штамм коронавируса «омикрон» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен штамм коронавируса «омикрон», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В заявлении говорится, что в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса в соответствии со стратегией вакцинации на 2021-2022 годы. Новый штамм "омикрон", появившийся в результате мутаций коронавируса, вызывает обеспокоенность в Азербайджане, так же как и во всем мире.

"В рамках контроля за эпидемиологической ситуацией в Азербайджане проводятся регулярные анализы на генетические штаммы вируса. На очередном этапе исследований в 12 образцах, взятых у прибывших из-за рубежа лиц, был обнаружен штамм "омикрон" (SARS-CoV-2 21C)", - отмечается в заявлении.

Проведенные исследования вновь показали, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых опасных штаммов вируса. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной, говорится в заявлении.

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