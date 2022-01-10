В Азербайджане выявлено еще 329 случаев заражения коронавирусом, вылечились 358 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 329 случаев заражения коронавирусом, 358 человек вылечились, 12 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 919 человек вылечились, 8 457 – скончались, число активных больных составляет 7 187.

За последние сутки в стране проведены 5 247 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 948 270.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)