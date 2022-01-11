Штамм "омикрон" коронавируса распространяется в 70 раз быстрее "дельты" - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Скорость распространения штамма "омикрон" коронавируса в 70 раз выше, чем у штамма "дельта".

Об этом сказал Trend во вторник инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

"Выявление "омикрона" в Азербайджане дает основания предполагать вероятность роста числа заражений. Установлено, что уровень смертности при заболеваемости этим штаммом ниже, однако он быстрее распространяется", - сказал Алиев.

Он отметил необходимость продолжения тщательного соблюдения гражданами мер защиты от коронавируса.

Напомним, что ранее у 12 лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, был обнаружен штамм "омикрон" коронавируса.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)