Штамм "омикрон" коронавируса распространяется в 70 раз быстрее "дельты" - азербайджанский врач
БАКУ /Trend/ - Скорость распространения штамма "омикрон" коронавируса в 70 раз выше, чем у штамма "дельта".
Об этом сказал Trend во вторник инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.
"Выявление "омикрона" в Азербайджане дает основания предполагать вероятность роста числа заражений. Установлено, что уровень смертности при заболеваемости этим штаммом ниже, однако он быстрее распространяется", - сказал Алиев.
Он отметил необходимость продолжения тщательного соблюдения гражданами мер защиты от коронавируса.
Напомним, что ранее у 12 лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, был обнаружен штамм "омикрон" коронавируса.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)
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