В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека

Общество 11 января 2022 16:38 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 673 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились, 14 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 622 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 311 человек вылечились, 8 471 – скончался, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведены 9 333 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 957 603.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека - Gallery Image
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Jony стал гостем передачи &quot;Лучше всех!&quot; на российском телевидении (ВИДЕО)
Jony стал гостем передачи "Лучше всех!" на российском телевидении (ВИДЕО)
Такси на Дубровку вызывали? Веселый юбилей Эльчина Иманова (ВИДЕО, ФОТО)
Такси на Дубровку вызывали? Веселый юбилей Эльчина Иманова (ВИДЕО, ФОТО)
Невероятные истории азербайджанских звезд в преддверии Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
Невероятные истории азербайджанских звезд в преддверии Нового года (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку ожидается мокрый снег - Умайра Тагиева Общество 17:17
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО) Общество 17:04
Для обеспечения прозрачности в ведении расчетов в Налоговый кодекс Азербайджана внесены изменения Экономика 17:03
Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан Энергетика 16:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
Депозит от Yelo Bank "Яркая Победа" теперь с повышенной процентной ставкой! Экономика 16:39
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека Общество 16:38
Требования Нацбанка Грузии к нерезидентам увеличились Грузия 16:38
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации вооруженных сил Армении Происшествия 16:33
Турпоток из Ирана в Грузию за год вырос в сотни раз Грузия 16:27
В Азербайджане пройдет «Бакинская Энергетическая Неделя» Энергетика 16:25
В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный ханенде и таристу Ширулле Иманову Культура 16:23
Крупная азербайджанская ИТ-компания планирует стать сервисным провайдером ИКТ 16:18
В Азербайджане утверждены изменения в закон “О таможенных тарифах” Экономика 16:08
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV Общество 16:06
Мамед Салманов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" - Распоряжение Политика 16:04
Назначен спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Казахстан 15:55
Президент Казахстана подписал указ о новом составе правительства Казахстан 15:40
В Туркменистане назвали планируемую площадь посевных площадей под хлопок Бизнес 15:39
Агентство Азербайджана по разминированию освобождено от НДС Экономика 15:36
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном увеличился Грузия 15:29
Он уединился в горах Азербайджана, чтобы здесь встретить свою смерть… (ФОТО) Культура 15:16
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос" ИКТ 15:15
Иран открыл сухопутные границы с соседними странами Общество 15:00
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире Спорт 14:48
Организация тюркских государств вновь подтвердила твердую поддержку Казахстану – ЗАЯВЛЕНИЕ Политика 14:39
Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан Казахстан 14:38
Добычные объекты ЛУКОЙЛ в Казахстане работают в штатном режиме Энергетика 14:36
Азербайджан в ближайшие несколько лет может запустить на орбиту новые спутники ИКТ 14:33
Названа окупаемость вложенных в спутник Azerspace-1 инвестиций ИКТ 14:23
Транспортировка нефти на НПЗ Казахстана продолжается в штатном режиме - АО «КазТрансОйл» Энергетика 14:20
Ж/д оператор Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 14:01
Обязательства Нацбанка Грузии перед нерезидентами за год выросли более чем на 70% Грузия 14:00
В Туркменистане внедрили микроклональный метод размножения растений Бизнес 13:54
В Туркменистане создают банк данных по авторским изобретениям Бизнес 13:28
Нет оснований для беспокойства по поводу проводимых взрывных работ – минобороны Азербайджана Общество 13:26
Азербайджан – мир мой… - новый проект Инары Бабаевой (ВИДЕО) Культура 13:26
На валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновятся торги Финансы 13:21
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе более $113 млн Финансы 13:04
SOCAR обеспечила газоснабжение более 700 населенных пунктов Грузии Грузия 13:01
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД Политика 12:59
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли более чем на 10% Финансы 12:56
ГФСЗ Азербайджана о причине задержки ответа на обращения по вопросу перерасчета пенсий Общество 12:40
Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м Европа 12:27
Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 25% Финансы 12:25
Тюркский мир поддерживает Казахстан – глава МИД Турции Турция 12:20
Состоялось внеочередное заседание Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане Политика 12:16
В Баку наказана директор школы, избившая ученика Общество 12:04
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана объявила тендер Тендеры 11:50
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 11:49
Apple разрешит доступ к сторонним платежным системам в Южной Корее США 11:43
В 2021 г. в Азербайджане более 60 тыс. лиц назначены инвалидность и соцвыплаты Общество 11:33
Руководство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью главы Европарламента Европа 11:15
Бизнес Грузии поддерживает инициативу открытия местного фармацевтического рынка для Турции Грузия 11:13
Названы банки-лидеры Узбекистана по объему выданных кредитов Узбекистан 11:03
Дагестанские экспортеры планируют посетить Азербайджан с бизнес-миссией Бизнес 10:58
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:53
В Баку предложено разместить постоянно действующую экспозицию дагестанских товаропроизводителей Бизнес 10:52
Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее "дельты" - азербайджанский врач-инфекционист Общество 10:47
Группа "Татнефть" в 2021 году нарастила добычу нефти почти на 7% Россия 10:43
В 40 провинциях Турции проводятся полицейские рейды Турция 10:37
В азербайджанской армии прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:24
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:20
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Политика 10:19
ООН предложила два плана помощи афганцам на общую сумму $5 млрд в 2022 году Другие страны 10:16
В США установлен мировой рекорд по новым случаям COVID за сутки США 10:11
Самолет ВВС Южной Кореи разбился в провинции Кёнгидо Другие страны 10:08
Токаев поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов Центральная Азия 10:04
Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме - Токаев Казахстан 10:01
Самолет Баку–Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета Транспорт 10:01
Организация тюркских государств должна укреплять связи - Администрация президента Турции Политика 10:01
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана Казахстан 09:56
Президент Казахстана объявил мораторий на увеличение зарплаты некоторых чиновников Казахстан 09:51
Euronews подготовил репортаж об азербайджанских национальных танцах (ВИДЕО) Культура 09:47
Обеспечение макроэкономической стабильности - среди приоритетных задач правительства - премьер Казахстана Казахстан 09:44
КНБ как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку подрывной работе - Токаев Казахстан 09:42
Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане Казахстан 09:29
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Казахстана Энергетика 09:28
Назначен премьер-министр Казахстана Казахстан 09:24
Эрдоган утвердил назначение Сердара Кылыча спецпосланником Турции по нормализации отношений с Арменией Турция 09:17
Президент Казахстана выдвинул кандидатуру на должность премьер-министра Казахстан 09:07
Продолжается работа по включению Гирканских лесов Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество 09:04
Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном по поставкам газа Экономика 08:59
Президент Казахстана выступит в парламенте и представит кандидатуру нового премьера Казахстан 08:43
Умер спикер Европарламента Давид Сассоли Европа 08:11
Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках Казахстан 07:39
О текущей ситуации в Алматы рассказали в комендатуре Казахстан 07:13
Названы первичные признаки инсульта В мире 06:49
Apple изучает возможность создания складного iPhone В мире 06:22
В жилом доме в Южно-Сахалинске произошел взрыв, есть погибший Россия 05:58
В США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи США 05:44
Назван объем экспорта клубники из Турции в 2021 году Турция 05:17
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету Казахстан 04:43
Глава МИД Израиля заразился коронавирусом Израиль 04:22
Ученые разгадали секрет циклонов Юпитера США 03:52
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря США 03:19
Появление "дельтакрон"-штамма сочли последствием лабораторной ошибки В мире 02:48
США ввели санкции против министра обороны и других официальных лиц Никарагуа США 02:21
В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Движения талибов Пакистана" В мире 01:53
В Британии предложили «отметить» 70-летие Елизаветы на троне отменой монархии Европа 01:26
Все новости