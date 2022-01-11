В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 673 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились, 14 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 622 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 311 человек вылечились, 8 471 – скончался, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведены 9 333 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 957 603.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)