Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора

БАКУ /Trend/ - Турецкая вакцина от коронавируса TURKOVAC, которую уже начали вводить людям, по безопасности и эффективности не уступает китайскому препарату CoronaVac.

Как сообщает Trend, об этом заявили турецкие профессора Серхат Унал и Мине Дурусу Танрыовер на пресс-конференции в Анкаре, на которой были обнародованы данные по третьей фазе клинических испытаний вакцины TURCOVAC.

По словам Танрыовер, абсолютное большинство лиц, которым была введена вакцина турецкого производства, либо вообще не заразились коронавирусом, либо перенесли болезнь бессимптомно в легкой форме.

Она отметила, что турецкая вакцина от коронавируса как минимум так же эффективна и безопасна, как и CoronaVac.

Отметим, что в декабре 2021 года в Турции было разрешено применение вакцины TURKOVAC. В этом же месяце началось ее массовое производство.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)