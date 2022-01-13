МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, передает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, с сегодняшнего дня на территории Азербайджана прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, порывистый ветер, осадки, в том числе в виде снега, говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидающимся в Баку и на Абшеронском полуострове сильным ветром граждане должны держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под опорами ЛЭП и высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется строго соблюдать правила противопожарной безопасности:

- не использовать нестандартные и неисправные отопительные приборы;

- не перегружать электрическую сеть;

- не оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы;

- не оставлять легковоспламеняющиеся материалы и жидкости рядом с нагревательными приборами;

- эксплуатировать эти приборы в соответствии с инструкцией завода - производителя;

- регулярно проверять пригодность обогревателей и дымоходов, говорится в сообщении МЧС.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)