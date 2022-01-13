Увеличено количество служебных автомобилей одной из госструктур Азербайджана

Общество 13 января 2022 18:29 (UTC+04:00)
Увеличено количество служебных автомобилей одной из госструктур Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Увеличено количество служебных автомобилей Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, это предусмотрено изменением, внесенным в соответствующее решение Кабинета министров страны.

Согласно изменению, количество служебных легковых автомобилей Госслужбы увеличено с трех до восьми.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Министры обороны ЕС поддержали обсуждение евробезопасности с РФ совместно с США
Министры обороны ЕС поддержали обсуждение евробезопасности с РФ совместно с США
Секретариат Энергетической хартии Европы предложил Азербайджану вместе работать над транспортировкой &quot;зеленого&quot; водорода
Секретариат Энергетической хартии Европы предложил Азербайджану вместе работать над транспортировкой "зеленого" водорода
Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Геранбое построено новое школьное здание (ФОТО) Общество 19:32
Азербайджан сократил экспорт чая Экономика 19:19
В Азербайджан разрешен въезд–выезд авиатранспортом гражданам еще трех стран Политика 19:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:38
В Азербайджане выявлены еще 674 случая заражения коронавирусом, вылечились 509 человек Общество 18:37
Увеличено количество служебных автомобилей одной из госструктур Азербайджана Общество 18:29
Глава Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским Политика 18:13
Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана Политика 18:03
Buta Airways снизит цены на билеты по всем направлениям Транспорт 18:01
AZAL прокомментировал разницу в цене авиабилетов на рейсы Баку-Стамбул и Ереван-Стамбул Транспорт 17:58
Туркменистан за 10 месяцев увеличил экспорт в ЕС более чем на 60% Бизнес 17:57
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении Политика 17:54
В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы Политика 17:51
Чешское агентство развития планирует реализацию в 2022 г. новых проектов в Грузии Грузия 17:40
Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе войск из Казахстана Казахстан 17:37
АН Азербайджана приступит к исследованиям на освобожденных от оккупации территориях страны Общество 17:33
Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 200 млн кубометров газа в год - эксперт Экономика 17:24
В России покажут, как азербайджанский актер превратился в эгоистичного принца (ФОТО) Культура 17:18
Туркменабатский химзавод назвал показатели производства Бизнес 17:08
Узбекско-корейское СП закупит запчасти Тендеры 17:01
Рост депозитов в банках позволит снизить инфляционное воздействие на мировую экономику - PwC Azerbaijan Экономика 16:59
Беннет обсудил с Путиным региональную безопасность и глобальные вызовы Израиль 16:57
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе - Эрдоган Политика 16:55
Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Общество 16:44
«Мы были первой компанией в СНГ, получившей сертификат ISO 37001» Общество 16:41
В Азербайджане арестован председатель партии Политика 16:39
Шамахинская астрофизическая обсерватория предупредила о надвигающейся магнитной буре Общество 16:36
В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг по обязательному медстрахованию Общество 16:32
В Азербайджане обнаружены и переданы Армении останки еще одного армянского военнослужащего (Эксклюзив) Политика 16:23
Министры обороны ЕС поддержали обсуждение евробезопасности с РФ совместно с США Европа 16:19
Совершайте покупки быстрее с iBox! Общество 16:16
Азербайджан привлекает внимание всего мира реализацией масштабных проектов - Сахиль Керимли Политика 16:12
Доходы Грузии от приезжих выросли более чем вдвое Грузия 15:39
О народном артисте Джафаре Намиге Камале написали книгу Культура 15:38
"Узбекнефтегаз" привлечет услуги по капремонту газотурбинных двигателей Тендеры 15:36
В ЕС вырос спрос на туркменский хлопок Бизнес 15:33
В Азербайджане проведены учебно-методические сборы пожарных расчётов (ФОТО) Политика 15:23
Компания Improtex Motors впервые представила электромобиль - BMW iX (ФОТО) Общество 15:18
Синоптики о погоде в Азербайджане на ближайшие дни Общество 15:18
Байден направит в шесть штатов медбригады для оказания помощи в борьбе с COVID-19 США 15:14
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г. Грузия 15:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег Общество 14:55
Продажи легковых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3% Россия 14:32
TRACECA работает над гармонизацией грузоперевозок различных модальностей - нацсекретарь Транспорт 14:30
В Ассоциации производителей и экспортеров чая Азербайджана назвали основной экспортный рынок в 2022 г. Экономика 14:18
Токаев и Путин обсудили вопросы вывода контингента ОДКБ из Казахстана Казахстан 14:09
Казахстан незначительно увеличил производство угля Казахстан 14:00
Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по строительству солнечных и ветряных электростанций Политика 13:57
Президент Ильхам Алиев: Крупнейшие мировые компании проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергии Азербайджана Политика 13:49
Президент Ильхам Алиев: Саудовская Аравия является одной из немногих стран, которые вообще не установили дипломатических отношений с Арменией Политика 13:47
Президент Ильхам Алиев: В целом на освобожденных территориях можно производить около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии Политика 13:45
Президент Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена Политика 13:42
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы хорошо знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись Политика 13:38
Президент Ильхам Алиев: Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана Политика 13:34
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе почти $97 млн Финансы 13:27
ОБСЕ необходимо усилить меры по укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - председатель Политика 13:26
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды Общество 13:25
Министерство энергетики и компания ACWA Power будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики (ФОТО) Энергетика 13:24
Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– граница с Россией - Официально Экономика 13:14
Звезда турецкого кино Хазал Кая приедет в Баку (ФОТО) Звёздный мир 12:50
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной вырубки деревьев в Баку Общество 12:47
Unibank – лидер по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям Экономика 12:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:46
Узбекистан увеличил импорт черных металлов более чем на 20% Узбекистан 12:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:34
Грузию в 2021 г. посетило почти 2 млн человек Грузия 12:32
Срок эксплуатации Балаханского полигона по утилизации твердых бытовых отходов увеличен на 20 лет (ФОТО) Экономика 12:24
Узбекистан за 11 месяцев увеличил экспорт меди и медных изделий почти вдвое Узбекистан 12:13
В Азербайджане обнародовано состояние здоровья лиц, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон" Общество 12:01
Секретариат Энергетической хартии Европы предложил Азербайджану вместе работать над транспортировкой "зеленого" водорода Энергетика 11:53
На судоремонтных заводах Азербайджана в 2021 г. отремонтировано свыше 100 судов Транспорт 11:45
Air Astana возобновила авиарейсы в Баку Экономика 11:42
Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле Другие страны 11:38
Южный газовый коридор – инфраструктура, играющая решающую роль в энергобезопасности Европы Энергетика 11:34
Сенат Франции одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране Европа 11:33
В 2022 г. продолжится усиление финансовой и фискальной дисциплины в частном и госсекторе - PwC Azerbaijan Экономика 11:23
В Азербайджане объявлен конкурс на открытие нового радиоканала Общество 11:17
В Азербайджане назван объем электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания твердых бытовых отходов Экономика 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:04
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:03
Казахстан отказался от планов продажи госдоли в двух ГЭС инвесторам из ОАЭ Энергетика 10:43
В Азербайджане за 11 месяцев выданные фермерам льготные кредиты превысили 65 млн манатов Экономика 10:40
Теплый ветер и тонкий аромат цветущего сада в январском Баку – выставка Наргиз Гулиевой (ФОТО) Культура 10:26
Антимонопольный департамент проводит расследование в офисе «КазМунайГаз» Энергетика 10:20
Стоимость азербайджанской нефти превысила $88 за баррель Энергетика 10:19
Туркменистан в 2021 г. стал крупнейшим экспортером бензина и дизтоплива в Грузию Грузия 10:11
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по обвязке скважин Тендеры 10:08
Ж/д оператор Казахстана закупит электрооборудование Тендеры 10:06
В Азербайджане названа дата выплаты всех пенсий за январь Экономика 09:53
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 января Финансы 09:40
Производство сельхозпродукции в Азербайджане незначительно выросло за год Экономика 09:27
Венгрия и Азербайджан расширят сферы торгово-экономического взаимодействия - МИД Экономика 09:23
Нефть дешевеет в рамках коррекции Энергетика 09:22
Облигации ООО "Азербайджан Супермаркет" включены во внелистинговый список Бакинской фондовой биржи Финансы 09:12
Топ-5 финорганизаций Азербайджана, выдавших больше всего кредитов предпринимателям в 2021 г. Финансы 09:08
Парламент Казахстана одобрил соглашение с США о воздушном сообщении для прямых авиарейсов Казахстан 08:50
В Турции отменили обязательный ПЦР-тест для контактировавших с больными COVID-19 Турция 08:36
Microsoft исправила 96 уязвимостей Windows 11 ИКТ 08:27
В Алматы задержали почти 2 тыс. участников незаконных акций Казахстан 08:04
Антитеррористические операции завершились почти во всех регионах Казахстана Казахстан 07:48
Все новости