По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Геранбое построено новое школьное здание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сдано в эксплуатацию новое здание Геранбойской городской полной средней школы №1. Школа была построена в 1937 году, в ней имелось 40 классных комнат. В связи с тем, что за прошедший период здание школы физически устарело и пришло в непригодное состояние, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Обновляющемуся Азербайджану — новую школу» было построено новое здание на 700 ученических мест.

Как сообщает в четверг Trend, однокорпусное трехэтажное здание школы оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные классы и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

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