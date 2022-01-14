Заболевание у пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса протекает в легкой форме - минздрав Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Заболевание у пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса протекает в легкой форме.
Как сообщает Trend, об этом сообщил специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.
По его словам, инкубационный период заболевания, вызванного штаммом коронавируса "омикрон", значительно короче по сравнению с другими штаммами вируса и составляет в основном от одного до трех дней.
"Кроме того, новый штамм имеет высокую заразность. В ряде стран он уже стал доминирующим, вытеснив штамм "дельта". Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других штаммов. При инфицировании им у больных редко встречается тяжелая форма пневмонии, и процесс протекает в основном в верхних дыхательных путях", - сказал Эйвазов.
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