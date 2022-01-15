БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пенсионеры начнут получать повышенные в результате индексации пенсии с февраля.

Как передает Trend, об этом сообщил заместитель председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST Сеймур Алиев.

По его словам, в январе Госкомстат представляет размер среднемесячной заработной платы, и устанавливается индексация потребительских цен.

"Надбавки за январь и февраль обычно выплачиваются в феврале. Полная сумма начинает выплачиваться уже с марта. То есть сумма, которая будет выплачена в феврале, не является окончательной, поскольку она охватывает повышение за январь и февраль. С повышениями выплачивается только минимальная пенсия, то есть если пенсия в 200 манатов увеличивается до 240 манатов, то этим лицам выплачивается повышенная пенсия", - сказал Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)