В Азербайджане выявлены еще 653 случая заражения коронавирусом, вылечились 488 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 653 случая заражения коронавирусом, 488 человек вылечились, 7 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 624 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 607 885 человек вылечились, 8 497 – скончались, число активных больных составляет 7 826.

За последние сутки в стране проведены 8 275 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 987 010.

(Перевод: Нубар Кулузаде)