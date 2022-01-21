Одна из бакинских школ переходит на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Бакинская полная средняя школа №45 с 24 января переходит на дистанционную форму обучения.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Управлении образования города Баку.

Так, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии в связи со случаями заражения COVID-19 занятия в учебном заведении в течение 14 дней будут продолжаться в дистанционной форме.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)