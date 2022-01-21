В Азербайджане состоится экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 23 января 2022 года проведет экзамен по приему на государственную службу по группам AB и AC, относящимся к типу A (административные руководящие должности), сообщили Trend в пятницу в ГЭЦ.

Согласно информации, для участия в экзамене зарегистрировались 22 кандидата по группе должностей АВ и 38 - по группе должностей AC.

Экзамен начнется в 10:00. В соответствии с мерами предосторожности, связанными с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а также будут соблюдены меры социальной дистанции.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)