В Азербайджане состоится экзамен по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 23 января 2022 года проведет экзамен по приему на государственную службу по группам AB и AC, относящимся к типу A (административные руководящие должности), сообщили Trend в пятницу в ГЭЦ.
Согласно информации, для участия в экзамене зарегистрировались 22 кандидата по группе должностей АВ и 38 - по группе должностей AC.
Экзамен начнется в 10:00. В соответствии с мерами предосторожности, связанными с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а также будут соблюдены меры социальной дистанции.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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