БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 217 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 621, вторую - 2 791, третью - 20 805.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 791 254. Первую дозу вакцины получили 5 212 082, вторую - 4 727 150, третью - 1 852 022 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)