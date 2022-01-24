Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Генеральная прокуратура Азербайджана направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По словам генпрокурора, из них 545 (49,9 процента) были удовлетворены, а 548 (50,1 процента) - отклонены.

Также по 521 делу в отношении 605 лиц были поданы кассационные протесты, сказал Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)