Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
БАКУ /Trend/ - В 2021 году Генеральная прокуратура Азербайджана направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам.
Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.
По словам генпрокурора, из них 545 (49,9 процента) были удовлетворены, а 548 (50,1 процента) - отклонены.
Также по 521 делу в отношении 605 лиц были поданы кассационные протесты, сказал Алиев.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
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