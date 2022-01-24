БАКУ /Trend/ - Экс-главе ИВ Имишли предъявлено еще одно обвинение.

Как сообщает в понедельник Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

На процессе под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемого отметили, что Гаджиев тяжело болен и некоторое время назад был прооперирован. Они добавили, что участие Гаджиева в заседаниях суда затруднено и подали ходатайство о том, чтобы он участвовал в заседаниях в режиме онлайн.

Кроме того, было подано ходатайство о том, чтобы обвиняемый сидел во время заседания непосредственно в зале, а не в т.н. "клетке", а также о том, чтобы мера пресечения в его отношении была заменена на домашний арест. Суд ни одно из ходатайств не удовлетворил.

На заседании был объявлен обвинительный акт.

Напомним, что в ходе изучения собранных материалов возникли основания для подозрения в том, что глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев присвоил под предлогом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении ИВ, получив присвоенные деньги в находящемся в его владении жилом доме, а также поручил произвести выдачу фальшивых разрешений для свободного передвижения некоторых граждан в нарушение требований особого карантинного режима в стране. В ходе следственных действий возникли основания для подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно выдавал квартиры в многоквартирных зданиях, построенных в Имишли непосредственно за счет государственного бюджета и предназначенных в порядке очередности для лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий. В то же время были получены данные о том, что Вильям Гаджиев присваивал средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам; регулярно обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на работы по ремонту и обустройству территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

В обвинительном акте отмечалось, что Вильям Гаджиев получил от лица, назначенного главврачом Центральной больницы Имишлинского района, в качестве взятки 70 тысяч манатов, а от лица, назначенного руководителем районного Олимпийского спортивного комплекса - 10 тысяч манатов. Также отмечалось, что экс-глава Исполнительной власти брал взятки с целью покровительства представителям исполнительной власти села и председателям муниципалитетов.

Вильям Гаджиев также был признан виновным в незаконном хранении оружия.

По собранным материалам в отношении Вильяма Гаджиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки, совершенное в крупном размере), 313 (должностное мошенничество) и 228.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия, комплектующих к нему), приобретение, передача, продажа, хранение запчастей, боеприпасов (кроме огнестрельного оружия без гильз и боеприпасов к этому оружию), взрывчатых веществ и приспособлений, перевозка или перевозка) УК Азербайджана.

Напомним, что в мае 2020 года Гаджиев был арестован в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана. 6 мая того же года распоряжением главы государства он был освобожден от должности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)