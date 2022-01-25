В минэкологии Азербайджана прокомментировали информацию о незаконной охоте арабов в Товузе

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад в соцсетях распространилась информация об охоте группы иностранных граждан на стрепетов на территории Товузского района, в Джейранчёле.

В ответ на запрос Trend во вторник пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова сказала, что министерство в курсе распространившейся информации.

"По данному вопросу Государственной службой экологической безопасности проводится расследование. Согласно результатам расследования будут приняты соответствующие законодательству меры, нарушители будут оштрафованы", - сказала она.

Отметим, что один из участвовавших в охоте арабов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, снятую во время охоты в Азербайджане. Он отметил, что фотография была сделана 23 января 2022 года.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)