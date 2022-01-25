В Азербайджан в 2022 г. будет доставлено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с достигнутой договоренностью, в Азербайджан в 2022 году будет доставлено 3,28 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщило Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в ответ на запрос Trend.

"В нынешнем году в Азербайджан будет доставлено 3,2 миллиона доз вакцины CoronaVac и 80 тысяч доз препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.

Напомним, что вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января прошлого года. По информации оперативного штаба при правительстве, сделано около 11,8 млн прививок. При этом в республике, население которой составляет 10 млн человек, более 5,2 млн жителей получили обе дозы вакцины. Свыше 1,8 млн человек вакцинированы бустерной дозой.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)