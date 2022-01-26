Для дальнейшего укрепления иммунитета необходимо получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 - совместное заявление (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего укрепления иммунитета рекомендуем гражданам Азербайджана получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Как известно, вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых опасных штаммов коронавируса. В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации согласно "Стратегии вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы". В результате активного участия населения в этом процессе эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной", - говорится в совместном заявлении.

В нем отмечается, что общее число использованных доз вакцины в Азербайджане с начала процесса вакцинации составляет 11 845 510, из них 1 895 975 - это бустерная (третья) доза.

"Для защиты от нового штамма коронавируса органы здравоохранения призывают население вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины для повышения уровня антител", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что в Азербайджане лицам, получившим две дозы вакцины от COVID-19, выдается документ (паспорт COVID-19), подтверждающий полную вакцинацию. Срок его действия составляет полгода. После этого срока он становится бессрочным при условии получения третьей дозы вакцины.

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