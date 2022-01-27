Бустерная доза вакцины от коронавируса усиливает иммунитет - азербайджанский специалист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начал стремительно распространяться штамм "омикрон" коронавируса.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Клинического медицинского центра, в течение этой недели выявлены 8 114 случаев заражения коронавирусом, 53 человека скончались.

Главный инфекционист медцентра Фаррух Садиров, обращаясь к общественности в связи с текущей ситуацией, сказал, что некоторые ослабили бдительность в вопросе защиты от коронавируса, что очень опасно. Он отметил, что через пять месяцев после прививки второй дозой вакцины уровень антител к коронавирусу снижается и иммунитет слабеет.

"По результатам исследований, если две дозы вакцины способны создать 25-процентную защиту от "омикрона", то после третьей дозы вакцины она повышается до 70 процентов. Наиболее эффективным способом защиты остается вакцинация. Прививаясь третьей (бустерной) дозой вакцины, вы сможете защитить себя и свою семью", - сказал Садиров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)