Председатель правления Turkish Airlines подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Илкер Айджы подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, этот пост занял помощник генерального директора по инвестициям и технологиям Ахмет Болат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)