БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием документов в магистратуру, сообщает во вторник Trend.

Заполнить «Электронное заявление» и подтвердить его бакалавры должны в срок с 1 по 10 февраля, зайдя на соответствующую страницу сайта Государственного экзаменационного центра (http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize).

С полным текстом объявления о приеме в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана, правилами создания и использования «Личного кабинета», условиях конкурса, порядком заполнения формы «Электронного заявления бакалавра», образцами тестовых заданий можно ознакомиться во втором номере журнала «Магистр».

Журнал можно приобрести в киоске «Абитуриент» (г. Баку, Насиминский район, улица А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.

(Автор: Фарид Зохрабов Перевод: Фидан Мустафаева)