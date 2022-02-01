Названо число обеспеченных жильем Героев Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2021 году жилищная программа была расширена в пять раз по сравнению с этим показателем тремя годами ранее.

Как сообщает Trend, об этом во вторник на пресс-конференции по итогам 2021 года и задачам на 2022 год сказал председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов.

По его словам, министерством труда и социальной защиты населения в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены 626 квартир/частных домов, в 2019 году – 934, что на 50% больше, в 2020 году - на 70% больше, т.е. 1 572 квартиры/частных дома.

Бейбутов отметил, что в прошлом году была реализована программа по предоставлению около 3000 квартир. Всего на сегодня министерством обеспечено квартирами и частными домами более 12 100 семей шехидов и инвалидов войны.

Он добавил, что с начала 2021 года были предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидам, а также Героям Отечественной войны Азербайджана. На сегодня из лиц, обеспеченных жильем, 83 - это Герои Отечественной войны, а также члены семей шехидов - Героев Отечественной войны.

Также в прошлом году квартирами были обеспечены 271 инвалид Чернобыля, 203 воспитанника государственных детских учреждений и 275 инвалидов по зрению.

Отметим, что распоряжением главы государства от 25 января 2021 года предусмотрено предоставление в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны еще 11 тысяч квартир и частных домов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)