Азербайджан передал противоположной стороне 8 армянских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Как сообщает Trend, об этом заявили в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Часть из них – военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.

В ответ на этот гуманитарный шаг армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений.

Следует отметить, что 4 февраля по инициативе Президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент Азербайджана поднял вопрос о предоставлении азербайджанской стороне информации о местах массовых захоронений наших граждан, пропавших без вести в первую армяно-азербайджанскую войну, и армянская сторона взяла на себя обязательство оказать содействие в этом вопросе.

Данный вопрос был поддержан Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)