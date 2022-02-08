В минздраве Азербайджана рассказали, могут ли больные сахарным диабетом вакцинироваться от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Больные сахарным диабетом должны активно участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Trend, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-эндокринолог Сабина Мешадиева.

По ее словам, прежде всего, необходимо пройти обследование у эндокринолога, а после полного обследования - вакцинироваться от COVID-19 в течение компенсационного периода.

Больные сахарным диабетом должны посещать эндокринолога в плановом режиме раз в полгода. После осмотра врач решает, может ли пациент получить вторую или бустерную дозу вакцины от коронавируса, сказала эксперт.

«Штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется по миру. С учетом этого больные сахарным диабетом в компенсационный период должны быть обязательно вакцинированы второй или третьей дозой вакцины через пять месяцев после выздоровления от COVID-19. Отмечу, что с 15 февраля у граждан, получивших вторую дозу вакцины более шести месяцев назад и не вакцинированных бустерной дозой, «Сертификат о вакцинации» будет считаться недействительным», - сказала Мешадиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)