Продолжаются поиски обвиняемых в событиях в Сумгайыте 1988 г. армян - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски организатора событий в Сумгайыте 1988 года Эдуарда Григоряна и других лиц.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

По его словам, ведется работа в этом направлении.

"В 1988 году организатор событий в Сумгайыте Эдуард Григорян и другие были объявлены в розыск. В настоящее время по данному делу ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется работа по привлечению этих людей к следствию", - сказал Авазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)