В Азербайджане во втором чтении приняты изменения в правила регистрации религиозных общин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила государственной регистрации религиозных организаций.

Как сообщает Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник было обсуждено во втором чтении изменение в закон "О свободе вероисповедания".

Данное изменение предусматривает представление религиозными организациями в орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти, для государственной регистрации заявления с приложением учредительного протокола, устава, а также других документов, указанных в законе "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре".

Еще одним изменением является то, что к заявлению о регистрации религиозной общины должны быть приложены список ее учредителей или их полномочных представителей с информацией о них, информация о самой общине, методах и формах ее деятельности, ее отношении к институтам семьи, брака, к образованию и т.д.

После обсуждения изменения были вынесена ​​на голосование и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)