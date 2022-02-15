В TƏBIB рассказали, с какого дня отсчитывается срок карантина по COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Срок семидневного карантина для больных коронавирусом в Азербайджане отсчитывается со дня сдачи теста. Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) в ответ на запрос Trend.

«Период с момента заражения человека COVID-19 до дня его тестирования не считается периодом семидневного карантина», - сказали в ведомстве.

В TƏBIB также отметили, что в последнее время в связи с ростом числа обращений граждан результаты теста на COVID-19 иногда задерживаются на три - четыре дня.

Как сказал Trend врач-инфекционист Мардан Алиев, до получения результата теста инфицированные граждане могут свободно посещать общественные места и ​​заразить здоровых людей.

«Ответы анализов задерживаются, в частности, из-за ограниченного количества оборудования для ПЦР-теста. Задержка на четыре - пять дней результатов теста на COVID-19 может способствовать росту уровня инфицирования. Поэтому если гражданин плохо себя почувствовал, он не должен посещать общественные места, обязан носить маску и соблюдать санитарно-гигиенические правила», - сказал Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)