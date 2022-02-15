Азербайджанская фигуристка прошла в следующий этап соревнований на Олимпиаде в Пекине

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завершила выступление в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает во вторник Trend, с результатом 61,82 балла она вместе с 24 другими спортсменками продолжит выступление в произвольной программе 17 февраля.

Отметим, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев стал 18-м по итогам выступлений в двух программах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева)