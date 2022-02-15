В Азербайджане завершается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр

Общество 15 февраля 2022 19:20 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на осенний семестр 2021-2022 учебного года.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве образования, на настоящее время зарегистрированы 5651 заявка. Из них 2447 оформлены, произведена оплата за обучение.

С 16 февраля начнется прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов на летний семестр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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