АЗЕРТАДЖ принял участие в заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пятнадцатого февраля в Лондоне в главном офисе британского информационного агентства Press Association состоялось очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств (NACO).

Как сообщает Trend, в нем, помимо агентства-хозяина площадки, приняли участие делегации АЗЕРТАДЖ (Азербайджан), ТАСС (Россия), ЕFE (Испания), BTA (Болгария), SPA (Саудовская Аравия), MAP (Марокко), Agerpress (Румыния), Федерации новостных агентств арабских стран (FANA), а также посредством видеосвязи - Reuters (США) и австрийского агентства APA, представляющего также Европейское агентство новостных агентств (EANA), в котором оно в настоящее время председательствует.

На заседании была обсуждена подготовительная работа к проведению 30 ноября - 1 декабря этого года 7-го Всемирного Конгресса новостных агентств в марокканском городе Марракеш. На заседании была утверждена тема конгресса - "Будущее новостных агентств в постпандемийном мире". Определены также темы 4 панельных сессий.

Видеопрезентация MAP была посвящена логистическим вопросам, таким как место проведения конгресса, техническое оснащение, а также традиционной для мероприятий такого масштаба культурной программе.

Следующее заседание NACO пройдет в Лондоне 24 июня.

NACO является исполнительным органом Всемирного конгресса новостных агентств, объединяющего в своих рядах более сотни агентств со всех пяти континентов.

Пятый конгресс прошел в ноябре 2016 года в Баку. АЗЕРТАДЖ является постоянным членом NACO.