В Баку восстановлено движение транспорта на крупном проспекте - Дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева в Баку ликвидирован транспортный затор, образовавшийся из-за того, что дороги проспекта были перекрыты грузовиками.

Об этом сообщил в ответ на запрос Trend главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли.

По его словам, дороги проспекта уже разблокированы.

"В настоящее время дорожная полиция принимает меры по регулированию дорожного движения", - сказал Аскерли.

Отметим, что утром 17 февраля на территории Наримановского района столицы водители четырех фур перекрыли дорогу, в результате чего на проспекте Гейдара Алиева образовался затор.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)