МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Для упрощения в будущем процесса идентификации человеческих останков взяты 793 биологических образца у членов семей 316 человек, пропавших без вести в результате конфликта в 1990-х годах.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) об основных направлениях деятельности его бакинского и бардинского офисов в 2021 году.

В отчете говорится, что с участием МККК в качестве нейтрального посредника было проведено 346 операций по поиску и изъятию человеческих останков на территориях, где велись боевые действия.

По данным отчета, членам семей 347 пропавших без вести была оказана психосоциальная поддержка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)