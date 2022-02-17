МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны
БАКУ /Trend/ - Для упрощения в будущем процесса идентификации человеческих останков взяты 793 биологических образца у членов семей 316 человек, пропавших без вести в результате конфликта в 1990-х годах.
Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) об основных направлениях деятельности его бакинского и бардинского офисов в 2021 году.
В отчете говорится, что с участием МККК в качестве нейтрального посредника было проведено 346 операций по поиску и изъятию человеческих останков на территориях, где велись боевые действия.
По данным отчета, членам семей 347 пропавших без вести была оказана психосоциальная поддержка.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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