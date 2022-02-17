Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Олимпиаде в Пекине на 15-м месте
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завершила выступление в произвольной программе среди женщин на 24-х Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Как сообщает Trend, она заняла 15-е место с 118,15 балла.
15 февраля Рябова заняла 16-е место в короткой программе с результатом 61,82 балла.
Спортсменка, которая по итогам двух выступлений, набрала 179,97 балла, завершила выступление на Олимпиаде на 15-м месте.
Олимпийской чемпионкой в индивидуальной программе по фигурному катанию стала российская фигуристка Анна Щербакова, "серебро" завоевала российская спортсменка Александра Трусова, "бронза" - у японки Каори Сакамото.
Напомним, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев стал 18-м по итогам двух программ соревнований.
Зимние Олимпийские игры в Китае продолжатся до 20 февраля.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде)