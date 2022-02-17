Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Олимпиаде в Пекине на 15-м месте

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова завершила выступление в произвольной программе среди женщин на 24-х Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает Trend, она заняла 15-е место с 118,15 балла.

15 февраля Рябова заняла 16-е место в короткой программе с результатом 61,82 балла.

Спортсменка, которая по итогам двух выступлений, набрала 179,97 балла, завершила выступление на Олимпиаде на 15-м месте.

Олимпийской чемпионкой в индивидуальной программе по фигурному катанию стала российская фигуристка Анна Щербакова, "серебро" завоевала российская спортсменка Александра Трусова, "бронза" - у японки Каори Сакамото.

Напомним, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев стал 18-м по итогам двух программ соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Китае продолжатся до 20 февраля.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде)