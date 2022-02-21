В Генпрокуратуре подтвердили задержание бывшего начальника управления минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Генпрокуратуре Азербайджана подтвердили задержание бывшего начальника Управления закупок и снабжения министерства обороны Гурбанова Меликмамеда Орудж оглу.
В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Следственным управлением Военной прокуратуры ему предъявлено обвинение по статье 179.4 УК и направлено представление в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.
Меликмамед Гурбанов был уволен в запас по возрасту в августе 2019 года.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей является бывшим директором школы - Управление образования
В Баку определились победители турнира по теннису среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей (ФОТО)
Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном включает десятки наименований товаров – посол (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в привлечении зарубежного бизнеса в страну - Орхан Мамедов
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста