В Генпрокуратуре подтвердили задержание бывшего начальника управления минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Генпрокуратуре Азербайджана подтвердили задержание бывшего начальника Управления закупок и снабжения министерства обороны Гурбанова Меликмамеда Орудж оглу.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Следственным управлением Военной прокуратуры ему предъявлено обвинение по статье 179.4 УК и направлено представление в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

Меликмамед Гурбанов был уволен в запас по возрасту в августе 2019 года.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)