Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой «Произведения из коллекции Третьяковской галереи» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой «Произведения из коллекции Третьяковской галереи», организованной в Москве в рамках «Дней Азербайджана».

Как сообщает Trend, в экспозиции представлены известные произведения Народного художника Таира Салахова, в том числе такие картины, как «Гладиолусы», «Портрет Кара Караева» и «Айдан». На ней также демонстрируются работы Таира Салахова в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета, охватывающие различные периоды.

Таир Салахов – неповторимый деятель искусства, сочетающий в себе любовь к Азербайджану и России. В его творчестве отражены традиции двух народов. В своих произведениях выдающийся художник также соединил многовековые традиции азербайджанского искусства с достижениями европейской школы живописи.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сказала: «Мы демонстрируем знаковую на все времена работу художника «Женщины Абшерона», а также крупные полотна, в числе которых портрет композитора Кара Караева, который был учеником великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. В эту экспозицию вошли 7 произведений из коллекции Третьяковской галереи и работы из других коллекций. Эта выставка — третья часть трилогии, которую мы показываем в этом здании с 2014 года»