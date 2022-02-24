Синоптик рассказала, сколько продлится туманная погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Туманная погода в Азербайджане сохранится до утра 26 февраля.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

«Из-за туманной погоды видимость в Баку и на Абшеронском полуострове ограничена 200 метрами, а в регионах - 50 метрами», - сказала Тагиева.

По ее словам, на отдельных участках магистральных дорог Азербайджана видимость из-за тумана будет ограничена 100-500 метрами.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)