В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане бакалаврам будет предоставлена возможность повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру.

Как сообщает Trend, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, очередной экзамен по приему в магистратуру планируется провести 29 мая.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)