В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев

Общество 1 марта 2022 15:17 (UTC+04:00)
В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В этом году в Государственную программу по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы будут включены ведущие университеты мира.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.

По его словам, для этого будет проведен поэтапный отбор.

"В конце мая - июне будет рассмотрена возможность участия в госпрограмме студентов, соответствующих необходимым критериям", - сказал Амруллаев.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев своим распоряжением утвердил «Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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